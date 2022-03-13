الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تنفى نيتها «السيطرة الدائمة» على محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية

محطة زاباروجيا النووية
محطة زاباروجيا النووية الأوكرانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن موسكو نفت مزاعم أوكرانيا حول نية روسيا السيطرة الدائمة على محطة زاباروجيا النووية.

 

وحسب بيان الوكالة، فقد أكدت كييف أن روسيا تعتزم "السيطرة الكاملة والدائمة" على محطة زاباروجيا النووية.

 

وأضافت المنظمة أن: "روسيا نفت ذلك لاحقا".

 

ووصف رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوضع حول المواقع النووية الأوكرانية بـ"المعقد والصعب" وأكد أنه على اتصال بجميع الأطراف للتأكد من كيفية المساعدة في ضمان سلامتها.

روسيا روسي طاقة الطاقة الذرية سيطرة نووي الاوكرانية

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