تعرف علي احتفالات بذكري موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة من مساء اليوم الأحد، الحفل الشهرى لمؤلفات الموسيقار بليغ حمدى، بقيادة المايسترو دكتور مصطفي حلمي، ومشاركة المطربين: رحاب عمر ــ حنان عصام ــ ياسر سليمان وخالد عبد الغفار.

وتتضمن فقرات الحفل باقة من أروع ألحان الموسيقاربليغ حمدي نذكر من بينها: الطير المسافر، يمكن على باله حبيبي، بيقولولي توبي، الحب اللي كان، خسارة، زي الهوا، طاير يا هوا، مغرم صبابة، الخيزرانة، حب إيه، أنساك.

ولد بليغ حمدى في 7 أكتوبر 1931، وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، والتحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى (معهد الموسيقى العربية حاليا)، وبدأ حياته الفنية كمغنٍ، حيث سجل 4 أغانى بالإذاعة المصرية ثم اتجه للتلحين، وسطع نجمه عام 1957 عندما قدم أول ألحانه لعبدالحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، منهم: أم كلثوم، وردة، فايزة أحمد، شادية، نجاة، صباح، ميادة الحناوى، عزيزة جلال، على الحجار، هانى شاكر، محمد رشدى، سميرة سعيد، لطيفة.

وتميزت ألحانه بالبساطة والسهولة، وتعددت ألقابه منها "ملك الموسيقى" و"لحن الشجن"، توفى في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ثروة فنية من الألحان لجميع الألوان الغنائية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية والقصائد وأغاني الأطفال والابتهالات الدينية ومنها ألحانه للشيخ سيد النقشبندى وأشهرها (مولاي).

ــ صفوان بهلوان بقيادة سحاب فى ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال

في سياق متصل، تستقبل خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفل لإحياء ذكري موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، والذي يحييه الفنان الكبير صفوت بهلوان بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين آيات فاروق، وسارة سحاب، أحمد عفت، وعازف الكمان عزيز المصرى .

هذا ويتضمن برنامج الحفل نخبة من المؤلفات الخالدة لمحمد عبد الوهاب منها فاتت جنبنا، خايف أقول اللى فى قلبى، سهار، سكن الليل، إلا إنت، متى ستعرف، أهواك، قول لى حاجة، موسيقى لحن يا مسافر وحدك وغيرها.

ــ فتح متحفى محمد عبد الوهاب والالات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية مجانا للجمهور

واستمراراً لتقليدها السنوى الهادف إلى تعريف الأجيال الجديدة برموز وقامات الإبداع، يستقبل متحفى محمد عبد الوهاب والآلات الموسيقية بمعهد الموسيقى العربية، بدءا من اليوم الأحد الجمهور مجانا ولمدة أسبوع، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً وذلك ضمن الاحتفالات بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال والتى تحل خلال هذا الشهر وتشمل عدة أمسيات تقام على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمختلف فرق الموسيقى العربية والتى خصصت برامجها لتقديم نخبة من أعمال النهر الخالد .

كما وجهت الأوبرا الدعوة لأطفال المدارس وطلبة الجامعات لزيارة المتحفين حيث يروى متحف محمد عبد الوهاب ملامح مشوار حياته من خلال عدة قاعات إحداها تحمل اسم (قاعة الذكريات) وتنقسم إلى جناحين الأول يلقى الضوء على طفولة الفنان محمد عبد الوهاب ونشأته وخطواته الأولى فى عالم الموسيقى العربية والسينما المصرية وعلاقته بالكتاب والفنانين والجوائز والتكريمات التي حصل عليها .

أما الجناح الثاني يضم عدداً من الغرف الخاصة بمنزله مثل غرفة نومه ومكتبه الخاص ومجموعة من قطع الأثاث المفضلة لديه وبعض متعلقاته الشخصية التى أهدتها أرملته السيدة نهلة القدسي إلى دار الأوبرا .

هذا الى جانب قاعة للسينما تحتوى على كل الأفلام التى قام محمد عبد الوهاب بتمثيلها وتعرض للزائرين على شاشات خاصة، بالاضافة الى قاعة للاستماع والمشاهدة تضم مكتبة كاملة لأعماله من موسيقى واغانى والبومات صوره الخاصة ومع الشخصيات العامة والفنانين ويمكن للزائر تصفحها من خلال برنامج اليكترونى تم تنفيذه على شاشات تعمل بنظام اللمس .

