الأحد 13 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. زوجة الإرهابى هشام عشماوى أمام جنايات القاهرة فى طرة

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تستكمل  الدائرة الرابعة  إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد،  جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طواريء العجوزة، والمقيدة برقم 364 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية كتائب الفرقان" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، ومن المقرر في هذه الجلسة تستمع المحكمة للشهود ومناقشة زوجة عشماوي.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

 

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

 

ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد  محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

 

وضمت الدعوى التى تحمل 364 أمن دولة عليا،  5 متهمين وهم عبد الله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد احمد مصطفى "عضو التنظيم" محبوس، محمود ممدوح فؤاد عضو التنظيم "محبوس"، محمد أحمد "عضو التنظيم" هارب، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق "محبوس".

زوجة الارهابي هشام عشماوى جنايات القاهرة طره الدائرة الرابعة إرهاب محاكم طرة المستشار محمد السعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

الأكثر قراءة

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات كورونا حول العالم

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

محمد صلاح والمستقبل المجهول.. 5 وجهات محتملة لـ مو حال الرحيل عن ليفربول

تفاصيل مشروع أول محطة فى الشرق الأوسط لإنشاء شتلات قصب السكر

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 453.36 مليون حالة

بلينكين: واشنطن ستقدم لكييف وسائل للحماية من التهديدات الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى