الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر: حالة وفاة واحدةً والإصابات جراء كورونا تواصل الانخفاض

لقاح كورونا
لقاح كورونا

شهدت الحصيلة اليومية لأرقام الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالجزائر انخفاضًا جديدا، مع تسجيل حالة وفاة واحدة فقط.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية،  تسجيل 19 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، فيما تماثل 23 مريضا للشفاء.

وأوضحت "الصحة" الجزائرية ، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفا و٤١٠ حالات، من بينها ١٩ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٣١ شخصا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٦٢ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٠ مرضى في العناية المركزة.

ولفتت إلى أن ٣٦ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما سجلت 12 ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

التزام الصحة صحي أنخفاض كورونا العناية المركزة الحجر الصحي

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وائل لطفي

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