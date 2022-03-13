الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزيرة البيئة: الدولة المصرية مستعدة جيدا لقمة المناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

 قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن "استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اتريشيا إسبينوزا، واهتمامه الشخصى بهذا الملف وكيفية دفع العمل فيه من خلال قيادته لهذا الملف رسالة هامة تؤكد استعداد الدولة المصرية لقمة المناخ جيدًا".

وأضافت "فؤاد" - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الاعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة" إن: "إسبينوزا هى الشريك الرئيسى مع مصر لاستضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، إضافة إلى مشاركتها فى وضع جدول الأعمال الخاص بالمؤتمر".

أشارت إلى أن الرئيس السيسى وجه بضرورة أن يطلع السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على جهود مصر في مجال البيئة وجهودها في العمل المناخي، والتحول إلى الطاقة المتجددة.

وأوضحت أنها ستجتمع بالمسؤولة الأممية لمناقشة عدد من الملفات الأخرى منها الملف الخاص بتمويل جهود الحفاظ على المناخ، والمشاورات مع الأطراف المعنية بالحفاظ على المناخ.

وتابعت: "إن إسبينوزا، أعربت عن تطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي"، كما أشادت بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر.

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