«القوى العاملة في 24 ساعة».. فرص عمل جديدة لذوي القدرات الخاصة بأسوان

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عددا من الأحداث المهمة، والتي يستعرضها موقع "الدستور" فى هذا التقرير:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط 438 شاباً، منهم 4 شباب "قادرون باختلاف" في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 1217 شاباً، كما تم استخراج 442 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 107 فرص عمل.

https://www.dostor.org/3740678



واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد، حيث يزور محافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

https://www.dostor.org/3740747



سلم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، 20 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، فضلا عن 22 كرسيا كهربائيا وعاديا للأطفال وكبار السن، و400 كرتونة مواد غذائية و50 بطانية لذوي القدرات والأرامل والمطلقات، وذلك خلال زيارته محافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

https://www.dostor.org/3740754



قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في جولته بمحافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في خلال الثلاثة أشهر القادمة سوف نستكمل كل الاحتياجات المطلوبة للمراكز الثابتة لنأخذ خطوات أكبر في ملف التدريب، مطالبًا النائب أحمد صالح عضو مجلس النواب بأسوان، بضرورة توعية الشباب من الجنسين للإقبال على تعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة والتحول إلى أصحاب أعمال بإقامة الورش التي تتطور لتصبح مصنعًا صغيرًا ثم أكثر من مصنع لأصحاب الطموحات والهمم العالية.

https://www.dostor.org/3740839



واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولته بمحافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث افتتح مبادرة "مهني ابتكر" أسوان الجميلة بلدي وافتخر، وذلك بقاعة المؤتمرات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب للشركة، ومحمد عبد الوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

https://www.dostor.org/3740840