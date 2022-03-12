وزير القوى العاملة يوجه بتوعية الشباب لتعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، في جولته بمحافظة أسوان في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه في خلال الثلاثة أشهر القادمة سوف نستكمل كل الاحتياجات المطلوبة للمراكز الثابتة لنأخذ خطوات أكبر في ملف التدريب، مطالبًا النائب أحمد صالح عضو مجلس النواب بأسوان، بضرورة توعية الشباب من الجنسين للإقبال على تعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة والتحول إلى أصحاب أعمال بإقامة الورش التي تتطور لتصبح مصنع صغير ثم أكثر من مصنع لأصحاب الطموحات والهمم العالية.

كما وجه الوزير، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتوجه إلى الشركات والمصانع في أسوان ومعرفة احتياجاتهم الحالية والمستقبلية من العمالة، حتى يتسنى للوزارة توفير البرامج التدريبية المناسبة لهم، ونستطيع من خلال ذلك تحقيق التكامل في العمل.

وشدد وزير القوى العاملة علي أنه كل من يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن عليه أن يقرأ التاريخ جيدًا أولًا ليتعلم من الدروس والعبر التى أظهرت قوة هذا الشعب، مشيرًا إلى أن الوطن يواجه تحديات كبيرة أمام بعض المحاولات من الدول التى تحاول العبث مع مصر، مؤكدًا ضرورة الوقوف صفًا واحدًا لدعم جهود القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة لنكون بمثابة درع واقية لها.

وفي نفس السياق أكد محمد عبدالوهاب مدير المديرية، أن المديرية تعمل على تطوير التدريب والاهتمام به، ورفع كفاءة الوحدات المتنقلة، فضلًا عن إقامة عدد من الدورات التدريبية اللازمة لتحقيق الهدف المنشود مثل ريادة الأعمال.

وقدم الشكر لكل من شارك في دعم مبادرة "مهني وابتكر" على ما قدموه من مواد خام وعدد تدريبية.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن الدورات التدريبية المقدمة في مركز التدريب والوحدة المتنقلة بالمحافظة.

وكرم الوزير المنشآت الداعمة والمدربين بإعطائهم شهادات تقدير ودروعًا تقديرًا لما بذلوه من جهد في عملية التدريب والتأهيل.