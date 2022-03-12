4 أشياء تدمر العلاقة الزوجية.. تعرف عليها

من الطبيعي أن تحدث الخلافات الزوجية بين طرفي العلاقة، فالنجاح هنا يتمثل في تخطي هذه المشكلات وعدم التأثر بها، ولكن هناك بعض الأشياء الصغيرة التي تدمر العلاقات في بعض الأحيان ويصبح الانفصال هو الحل.

كل المشاكل التي تحدث في العلاقة بسبب تركيز الشركاء على ما يحصلون عليه، وليس على ما يقدمونه، ففي السطور التالية نرصد أشهر المشكلات التي يمكن أن توصف بـ"التافهة" والكفيلة بإنهاء العلاقة وفقًا لما ذكره موقع " yourtango".

الفوضى:

من السهل أن تشعر كما لو أن الفوضى علامة على عدم الاحترام، لذا فقد تسبب الكثير من المشكلات، حيث يرى الطرف الآخر أنه عدم اهتمام وإهمال، فبدلاً من التركيز على مدى قصوره في التنظيف، ذكّر نفسك بمدى تقديرك لمساهمته في الأعمال المنزلية.

العند في أبسط الأشياء:

أكد خبراء العلاقات الزوجية أن العند في العلاقات يساهم بشكل كبير في القضاء على الحب، فعلى سبيل المثال عندما تفعل شيئًا ما يسبب العصبية للطرف الأخر، فهذا دليل على عدم الحب واحترامه بشكل كبير.

ينصح الخبراء في هذه النقطة، بضرورة مراجعة النفس، وعدم التردد في التنوه عن الانزعاج الذي تشعر به بشكل متحضر وبصوت منخفض بدون تجاوز في حق الغير.

السخرية باستمرار:

يتعمد الكثير من طرفي العلاقة السخرية من الطرف الاخر، خاصة أمام الأخرين كدليل على السيطرة، ولكن هي علامة على عدم الإحترام فمع التراكمات يبدأ الشخص في الإنفجار فتندلع المشاكل وبالتالي يكون الانفصال هو الحل الأفضل.

النقد المتواصل:

تعتبر الكلمة الحلوة من المفاتيح الهامة والرئيسية لقلب الأنثى، فالنقد يعتبر وسيلة لهدم الثقة بالنسبة لها، لذا أكد الخبراء أن النقد المتواصل يساهم في كثرة المشكلات وعدم الوصول للحلول وبالتالي فالانفصال حتمي بين الطرفين.

كما أن الكثير من الرجال يعانون من إنتقاد الزوجات سواء بأجسامهم، أو عدم الحصول على المزيد من الأموال، الأمر الذي يزيد من المشكلات بين الطرفين.