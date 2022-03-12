احتفالًا بيومها العالمي.. إعلام الداخلة ينظم ندوة بعنوان «تمكين المرأة اقتصاديًا»

نظم مركز إعلام الداخلة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان "تمكين المرأة اقتصاديا وتأثيره على التنمية المستدامة"، بقرية الأمان التابعة للوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.

أدارت الندوة رئيس الوحدة المحلية لقرية الأمان محاسن عبد الصمد، وحضرها عدد من القيادات التنفيذية وربات البيوت بالقرية.

وأكدت عبد الصمد، على أهمية المكتسبات السياسية والاقتصادية التي حققتها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي المكاسب التي اعترفت بها وأقرتها المنظمات الدولية.

وأشارت الى دور المرأة الريفية في دعم التنمية المستدامة في مصر، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أجل مساندة ودعم المرأة اقتصاديا.

كما نظم مركز اعلام الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان “التربية التكنولوجية السليمة وثقافة النشء”، بقرية الشيخ والي بمركز الداخلة، ألقاها احمد محمود موجه أول علم النفس بإدارة الداخلة التعليمية.

وقال مدير المركز محسن محمد، إن الندوة أكدت أن وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبحت واقعا في حياتنا ينبغي التعامل معه بشكل صحيح وعدم تجاهله أو التغاضي عن تأثير هذا الواقع مع ضرورة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكنولوجية الحديثة وتلافي سلبياتها بقدر المستطاع وتجاهل هذا التطور بدعوى مضاره العديدة.

وتناولت الندوة السلبيات العديدة لإسراف الأطفال في استخدام الإنترنت بشكل خاطئ ، وغياب رقابة الأبوين ، مقدمة العديد من النصائح للأبوين بشأن استخدام آمن ومفيد من قبل الأطفال للإنترنت.

كما أكدت الندوة على مفهوم حماية الطفل اصبح الان أكثر شمولا واتساعا في ظل التحديات الراهنة، فلم يعد مفهوم الحماية قاصرا على توفير المسكن والمأكل والخدمات الصحية، بقدر ما امتد هذا المفهوم حتما ليشمل الحماية الاخلاقية، مشيرا في هذا الصدد الى أن مكمن الخطورة أن الكثر من الآباء غير مدركين للمخاطر آلت يتعرض لها أطفالهم جراء التعاطي مع عالم الإنترنت ومن ثم جاء الدافع لانعقاد مثل هذه الندوات.