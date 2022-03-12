السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لتقوية مناعتهم.. فرنسا تتيح جرعة لقاح رابعة لمن تجاوزوا 80 عاما

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم السبت، فتح باب تلقي جرعة لقاح رابعة "لمن تجاوزوا الثمانين من العمر وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر". 

وقال كاستكس في مقابلة نشرتها صحيفة لو باريزيان، إنه يوصي "بشدة الضعفاء بسبب تقدمهم في السن أو إصابتهم بأمراض بالاستمرار في وضع الكمامة في الأماكن المغلقة وفي التجمعات الكبيرة".

ورغم إقراره بأن هناك حاليا "زيادة في الإصابات"، استبعد كاستكس "تغيير الاستراتيجية" في وقت ينتظر رفع معظم القيود الإثنين على غرار شهادة التلقيح.

وأضاف: "أعلمنا المجلس العلمي أن المتحورة الفرعية بي-إيه-2 هي أبرز سبب" للطفرة الوبائية، متابعا أنها أكثر قابلية للانتقال من أوميكرون الأصلي، لكنها لا تبدو أكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن "الضغط في المستشفيات، الذي يظل معيارنا، يستمر في الانخفاض".

واستطرد: "سنفتح الآن باب الجرعة الرابعة لمن تجاوزوا الثمانين وتلقوا جرعتهم المنشطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر ويواجهون فقدانا تدريجيا للمناعة".

ولن يكون وضع الكمامة الزاميا اعتبارا من الإثنين، باستثناء من يستخدمون وسائل النقل ويقصدون المؤسسات الصحية. 

ويطال تخفيف القيود خصوصا المدارس والمتاجر والشركات التي سيكون لها خيار فرض الكمامة على موظفيها. 

أما دور السينما والمطاعم والمتاحف فلم تعد خاضعة لهذا الالتزام منذ نهاية فبراير.

وكانت سجلت فرنسا 72 ألفا و459 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بالإضافة إلى 150 وفاة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

فرنسا تلقي لقاحات كورونا جرعة رابعة عمر الثمانين كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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