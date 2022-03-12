السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بترويج المخدرات بالقطامية

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة القطامية.

كما استعجلت النيابة التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وطالبت بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين: «حشمت.م»، «مهاب.ع»، «أيمن.ح»- عاطلين- عُثِرَ بحوزتهم على كمية مخدر الهيروين وزنت 200 جرام، و300 قرص من مخدر الترمادول وأقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع. 

كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة القطامية بترويج 3 عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وعُثِرَ بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وزنت 200 جرامًا و300 قرص من مخدر الترمادول، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وبسؤالهم أقروا بامتلاكهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

النيابة القاهرة الجديدة قسم شرطة متهمين القطامية

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وائل لطفي

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