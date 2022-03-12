السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالتجمع

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة. 

وطالبت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هم "كريم. ح"، "محمد. ع" عاطلين، وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة التجمع.

وترجع الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما واقتيادهما لقسم الشرطة وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وانتحالهما صفة ضباط شرطة بغرض السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

القاهرة الجديدة المواطنين تحقيق شرطة متهمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

«طفرة كبرى».. أهالى بنى سويف: القرى «بقت زى المدينة» بفضل «حياة كريمة»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

«الأوقاف» تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين

الصور الأولى لأعمال الصيانة والترميم بمسجد الإمام الحسين

«جراثيم أوكرانيا».. وسم إلكتروني جديد يكشف بوادر حرب بيولوجية وشيكة

مساعد لزيلينسكي: أوكرانيا وروسيا شكلا مجموعات عمل مع استمرار محادثات السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى