تجديد حبس المتهمين بانتحال صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه وحيازة أسلحة بيضاء بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

وطالبت النيابة باستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هم "كريم. ح"، "محمد. ع" عاطلين، وأقر المتهمان أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وانتحالهما صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بمنطقة التجمع.

وترجع الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة التجمع تفيد بقيام عاطلين بانتحال صفة ضباط شرطة وسرقتهم بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض.

وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهما واقتيادهما لقسم الشرطة وأقرا بارتكاب وقائع السرقة وانتحالهما صفة ضباط شرطة بغرض السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.