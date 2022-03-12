السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس حي غرب المنصورة يتابع أعمال تطوير «سندوب» و«سوق ستوتة» (صور)

رصف وترميم الطرق
رصف وترميم الطرق

تفقد رئيس حى غرب المنصورة اللواء صبرى محمد عبده، اليوم السبت،  أعمال رفع كفاءة وتطوير المناطق العشوائية المتواجدة بنطاق الحى وتشمل منطقتي “سندوب” و"سوق ستوتة".

كما تابع رئيس حى غرب المنصورة  سير الاعمال وخطة ترميم ورفع كفاءة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها ، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف

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وتابع “صبري” أعمال رصف وتجهيز شارع الجمهورية بالمنطقة الواصلة ما بين فندق رمادا و المستشفى العام، وأكد رئيس الحى أن الدولة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

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ووجه مسئولى الطرق بحى غرب بوضع الشوارع التى تخدم أكبر قطاع وتحقق الصالح العام بأولويات خطة الرصف القائمة، مع المتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال واستمرار رفع كفاءة الطرق المتواجدة بنطاق الحى  لتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة وحصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط التنموية.

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حي غرب المنصورة مدير الطرق كفاءة تطوير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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