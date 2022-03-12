ضبط 12 ألف عبوة زيت مجهولة المصدر قبل ترويجها في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر و1000 كرتونة زيت طعام بإجمالى 12000 زجاجة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر ودون الإعلان عن الأسعارقبل ترويجها بالمحافظة.

وتلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بتخزين كميات من السلع الأساسية "دقيق فاخر وزيت طعام" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وبمداهمة المخزن القت القوات القبض علي المدير المسؤول وبتفتيش المخزن عثر بداخله علي 19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر و1000 كرتونة زيت طعام بإجمالى 12 ألف زجاجة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر ودون الإعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.