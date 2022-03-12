السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 12 ألف عبوة زيت مجهولة المصدر قبل ترويجها في الإسكندرية

زيت مجهولة المصدر
زيت مجهولة المصدر

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، التحفظ علي 19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر و1000 كرتونة زيت طعام بإجمالى 12000 زجاجة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر ودون الإعلان عن الأسعارقبل ترويجها بالمحافظة.

وتلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بتخزين كميات من السلع الأساسية "دقيق فاخر وزيت طعام" داخل مخزن غير مرخص وغير معلن عنه بقصد حجبها عن التداول وعدم طرحها للبيع بالأسواق بالمخالفة للقانون.

وبمداهمة المخزن القت القوات القبض علي المدير المسؤول وبتفتيش المخزن عثر بداخله علي 19 طن دقيق أبيض فاخر معبأة داخل أجولة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر و1000 كرتونة زيت طعام بإجمالى 12 ألف زجاجة بدون فواتير أو مستندات مجهول المصدر ودون الإعلان عن الأسعار بقصد حجبها عن التداول لرفع سعرها دون مبرر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

طعام ضباط الإسكندرية مدير التجارة مخزن تحف بدون ترخيص

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

«طفرة كبرى».. أهالى بنى سويف: القرى «بقت زى المدينة» بفضل «حياة كريمة»

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

«الأوقاف» تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين

الصور الأولى لأعمال الصيانة والترميم بمسجد الإمام الحسين

«جراثيم أوكرانيا».. وسم إلكتروني جديد يكشف بوادر حرب بيولوجية وشيكة

مساعد لزيلينسكي: أوكرانيا وروسيا شكلا مجموعات عمل مع استمرار محادثات السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصراع الروسي الأوكراني.. الحرب الإعلامية تستعر

د.أحمد الخميسى

بطولات الحرب وبطولات السلم

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى