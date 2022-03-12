إعادة فتح بوغاز ميناء دمياط بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلن المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إعادة فتح بوغاز ميناء دمياط بعد إغلاقه لساعات محدودة، وذلك فور تحسن الاحوال الجومائية وانخفاض الأمواج الى 1.5 مترا و سرعة الرياح الى 20 عقدة، حيث عادت عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة إلى معدلاتها الطبيعية ،علماً بأن الميناء قد تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8190 طن تشمل: 5843 طن فوسفات و110 أطنان كسب فول صويا و2237 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26214 طنًا تشمل: 2535 طن قمح و 581 طن خشب زان و4000 طن فول و8545 طن أبلاكاش و4186 طن حديد و6367 طن خردة.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 563 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فلفل حار وبطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب و كراوية ولوف وفول سودانى وبصل وبرسيم حجازى) وفواكه (برتقال وبلح وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وإسبانيا وهولندا وإستراليا وبنجلاديش وبلجيكا وكرواتيا وألمانيا و سلوفينيا والصين وهونج كونج ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وإندونيسيا وفيتنام وباكستان .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 189 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2674 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 110978 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 110426 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2621 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و طنطا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2429 شاحنة .