غدًا.. الحكم على ربة منزل قتلت زوجها لارتباطه بأخرى في دار السلام

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، غدًا الأحد، حكمها علي "راندا . ك " ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها انتقامًا منه لانفصاله عنها والارتباط بأخري في دار السلام.

وقررت المحكمة في الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمة الي فضيلة مفتي الجمهورية لاخذ رأيه الشرعي في إعدامها.

يصدر الحكم برئاسة المستشار ابو بكر عوص الله وعضوية المستشارين هشام الدرندلي و رياض ابو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

كشف أمر الاحالة أن المتهمتين “ر. ك”، ٣٢ سنة ، ربة منزل، “ر.ك”، وشهرتها نورا، ٣٠ سنة، ربة منزل بدائرة قسم شرطة دار السلام، قتلتا المجني عليه “أحمد خالد”، عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم علي قتله واعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة وما ان ايقنتا احكام سيطرتهن علي المجني عليه الا وقامت الاولي بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده والقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة فأمتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الاصاباتوالثابتة الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية علي مسرح الجريمة للشد من أذرها علي النحو المبين بالتحقيقات

وأضاف امر الاحالة ان المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولي بدون أمرا من الحكام المختصين بأن احكمتاةإغلاق باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات بالاضافة الي احراز الأولي وحيازة الثانية أداتين مادة معجلة للأشتعال و قداحة مما تستعملا في الاعتداء علي الاشخاص والاموال.

الشاهد الاول “ك. ع”، ٢٠ سنة، طالب، شهد انه حال تواجده بمحل سكنه بالعقار الكائن به محل الواقعة فوجئ بطرق المتهمتين باب مسكنه مستغثين به لإخفائهن لديه وما أن رفض طلبهما ودفعهما خارج مسكنه وبإسترقاقه النظر من فتحة الباب إلا وأبصر النيران ممسكة بجسد المجني عليه