انطلاق فعاليات مبادرة «أسرتي .. مشوار حياة» في المنيا (صور)

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اليوم السبت، تنفيذ فاعليات المبادرة القومية للتوعية الأسرية «أسرتي مشوار حياة» بمحافظة المنيا، برعاية الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، والحد من ارتفاع نسب الطلاق، واعتمدت آلية العمل فى المبادرة على إلقاء المحاضرات الدينية والتوعوية حول معايير اختيار شريك الحياة، وأهم المفاهيم الأسرية، وأسس الحياة الزوجية السعيدة وكيفية المحافظة عليها.

إضافة إلي عقد ورش العمل التطبيقية للتعرف عن قرب على أهم مهارات التعامل الأسري واكتساب مهارات توظيف المشاعر وإذابة الخلافات بين الزوجين، وكيفية إدارتها، إضافة إلى بيان الأحكام المتعلقة بالخطبة، والزواج، والانفصال الآمن وغيرها.

وتأتي اللقاءات ضمن فعاليات بروتوكول التعاون المشترك بين الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتحقيق الاستقرار المجتمعي والأسري.

وعقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل في كافة محافظات مصر وربوعها شملت الجامعات والمدارس والمعاهد ومديريات التربية والتعليم، ودواوين المحافظات وفروع المجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية، والمستشفيات والمراكز الطبية، ومراكز الشباب وقصور الثقافة، والرائدات الريفيات والتجمعات البدوية.

وشهدت اللقاءات تواجدًا كثيفًا من جميع الأعمار، بلغ عددها 69 ألف لقاء، استفاد منها ما يقرب 4 ملايين مواطن بأنحاء الجمهورية.