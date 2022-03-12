تأجيل مقتل مواطن بسبب لعبة «الدومينو» في بنها لـ مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات بنها، نظر قضية مقتل شاب على يد عاطل خلال لعب الدومينو بأحد المقاهى بقرية بدائرة مركز شرطة بنها، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر، ومجدى نبيل شفيق، وسامح أحمد عبد الوهاب، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.

وكانت نيابة شمال بنها الكلية، قررت بإشراف المحامى العام الأول لنيابات شمال بنها، إحالة "شهاب ع أ"، 20 سنة، إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، لاتهامه بقتل "إبراهيم خ ف"، 23 سنة، بسبب "عشرة دومينو"، خلال جلوسهما بمقهى ولعب "الدومينو" بقرية فرسيس دائرة المركز، حيث طعن المتهم المجنى عليه بمطواة ما أسفر عن وفاته فى الحال.