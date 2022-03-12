الرئاسة الفرنسية: سنجعل كلفة الحرب باهظة على روسيا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس إيمانويل ماكرون طالب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقف انتهاكات الجيش الروسي في أوكرانيا.

وتابعت الرئاسة الفرنسية، في بيانها: “سنجعل كلفة الحرب باهظة على روسيا”، مشيرة إلى أنها ستواصل فرض عقوبات وصفتها بالتاريخية على روسيا.

ونوهت بأنه بعد اتصال الرئيس ماكرون والمستشار الألماني أودليف شولتس مع الرئيس بوتين، فإن مفاوضات روسيا مع أوكرانيا بعيدة.

وكانت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، أكدت أمس الجمعة، أن روسيا تروج لأكاذيب بشأن الوضع في أوكرانيا لتبرير عدوانها".

وقالت المندوبة الأمريكية، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بطلب روسي لبحث ملف "الأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا، إن روسيا تسعى لتبرير حربها على أوكرانيا، منوهة إلى أن "روسيا قد تختلق هجمات بيولوجية في أوكرانيا"

وأضافت "لدينا معلومات بشأن تقارير عن وجود برامج أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مضيفة "ندعو لوقف إطلاق النار في أوكرانيا وحماية المدنيين"، مشيرة إلى أن "هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بأوكرانيا".