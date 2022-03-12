رئيس مدينة سفاجا يقود حملة للتفتيش على مخزون وأسعار السلع التموينية

قاد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم السبت، حملة تفتيش مكبرة على المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها، رافقه في جولته كل من مدير إدارة التموين وسكرتير المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، مؤكدًا على توافر جميع السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية ووجود مخزون استراتيجي منها.

وأوضح شعبان، أنه تم توجيه سكرتير المدينة وإدارة التموين بالمرور يوميًا للتفتيش على مدى توافر السلع التموينية، والتأكد من انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتي"، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة.

وطالب رئيس المدينة، المواطنين بالإبلاغ عن أي منفذ بقال تمويني لا يلتزم بالأسعار المحددة من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

رئيس مدينة سفاجا يفتتح مبادرة ”معا ضد غلاء اللحوم"

كما افتتح اللواء ياسر شعبان، منفذ بيع اللحوم البلدية لمبادرة "معا ضد غلاء اللحوم"، وذلك بالتعاون مع عدد من الجزارين في مدينة سفاجا لتوفير منفذ لبيع اللحوم البلدي بسعر 125 جنيهًا للكيلو، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة، أن الذبح للمواشي الحية يومين في الأسبوع (الأحد والأربعاء)، وذلك تحت إشراف إدارة الطب البيطري والتموين، مؤكدًا أنه يتم ذبح المواشي الذكور وليس الإناث، مشددًا على مسئولي الطب البيطري بوضع الأختام التي تدل على ذلك.

من جانبه، قام شعبان بالتقطيع للمواطنين والوزن لهم للتأكيد على سلامة الميزان وجودة اللحوم، ترافقه الدكتورة سوزان بوليس، مدير إدارة الطب البيطري بسفاجا، ومدير إدارة التموين بسفاجا.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم تخصيص موقع ثابت للمبادرة، وذلك بجوار سوبر ماركت الأزهر بالشارع الخلفي، ويبدأ العمل به من الساعة التاسعة صباحًا، كما وجه رئيس المدينة الشكر للقائمين على هذا العمل لمساعدتهم في توفير لحوم بلدي بأسعار مخفضة تقل عن مثيلها بالأسواق، مؤكدًا أن الذبح يتم داخل المجزر الآلى بإشراف من الطب البيطري.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين، لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.