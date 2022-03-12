السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعرف على إجراءات مواجهة غلاء أسعار السلع بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ترأست محافظ دمياط، السبت، اجتماعًا حضره اللواء محمد رأفت، سكرتير عام المحافظة، واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومدير مديرية التموين ومباحث التموين وعدد من التجار أصحاب مبادرة "معًا لمحاربة الغلاء والاستغلال".

استهلت محافظ دمياط الاجتماع بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة للتصدى لأى ممارسات تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادات غير مبررة على أسعار بعض السلع، وذلك في ظل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة وما فرضته من تداعيات سلبية على مختلف دول العالم.

وأكدت المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدى لأى محاولات لاحتكار وحجب السلع الغذائية والأساسية، مشددة على المتابعة الدورية لحركة الأسواق والمخابز ومنع التلاعب والمغالاة فى أسعار السلع والالتزام بسعر ومواصفات رغيف الخبز، كما أكدت توجيه التجار بالإعلان عن الأسعار أمام المواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وتزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان،، أكدت محافظ دمياط الإسراع فى الخطوات التنفيذية لإطلاق معارض "أهلاً رمضان" بعدد من المناطق اعتبارًا من ١٥ مارس الجارى، مؤكدة ضم عدد من المبادرات لتوفير مختلف السلع الغذائية واللحوم والحلويات ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة، كما أكدت على اتباع الاشتراطات الصحية وتوفير ثلاجات للحفاظ على سلامة السلع المعروضة.

خلال الاجتماع،، وجهت د. منال عوض التحية إلى التجار أصحاب مبادرة "معًا لمحاربة الغلاء والاستغلال"، لتحقيق التعاون من أجل  خدمة المجتمع والمواطنين، كما رحبت بهم كمشاركين رئيسيين بمعارض "أهلا رمضان"

ناشدت المحافظ المواطنين بالابلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتلك المنظومة من خلال الاتصال على الأرقام المُعلن عنها عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، مؤكدة أنه سيتم التعامل بحسم مع أى مخالفات فى هذا الخصوص.

وأعلنت محافظ دمياط عن لتلقى الشكاوى عبر تطبيق الواتس آب عن طريق ارسال رسالة عبر رقمى شكاوى محافظة دمياط ٠١٠٠٦٧٣٩٩٣٦ ، ٠١٠٠٥١٠٩٦٠٧، للارسال عبر الفاكس على رقم مكتب محافظ دمياط "٠٥٧/٢٢٢٢١٧١"،وللاتصال بغرفة عمليات ديوان عام، ومحافظة دمياط ٠٥٧/٢٢٦٤١٢١، والرقم المختصر ١١٤وللاتصال بمديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط على رقم ٠٥٧/٢٢١٢٣١٩، وللاتصال على رقم مباحث التموين ٠٥٧/٢٢٢٣٧٤.

دمياط محافظة القاهرة أحداث دمياط ارتفاع الأسعار السلع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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