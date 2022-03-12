السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح بوستر «ست عظيمة» لعمر كمال وشيماء مغربي بمناسبة عيد الأم

بوستر أوبريت ست عظيمة
بوستر أوبريت ست عظيمة

انتهى المطرب عمر كمال، الأيام الماضية، من تسجيل أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم يتعاون فيها مع كل من المطربة شيماء مغربي، والطفل محمد أسامة.

وتحمل الأغنية اسم أوبريت "ست عظيمة" ومن المقرر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع الاحتفال بيوم عيد الأم.

وكشف المطرب عمر كمال، عن البوستر الدعائي للأوبريت "ست عظيمة" والذي ظهر فيه برفقة شيماء مغربي ومحمد أسامة ويرتدون جميعهم زيًا باللون الأبيض تمهيدًا لطرح الأغنية على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الإلكترونية والإذاعات والقنوات الفضائية. 

ويعتبر أوبريت "ست عظيمة" التعاون الثاني بين عمر كمال، وشيماء مغربي بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "انتي قلبي" على طريقة الفيديو كليب وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي إسلام المصري والأغنية من ألحان كل من على صابر وعمر كمال وتوزيع موسيقي إسلام ساسو.

youtube
عمر كمال شيماء مغربي الطفل محمد أسامة أوبريت ست عظيمة عيد الأم أغنية ست عظيمة

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