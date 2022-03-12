إصابة 14 إثر انقلاب ميكروباص في ترعة الكلابية بقنا

أُصيب ١٤ شخصًا في انقلاب ميكروباص في ترعة الكلابية بقنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بانقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة أمام قرية الشيخ عيسى.

وتبيَّن إصابة ركاب السيارة بعد انقلابها داخل الترعة، وجرى إنقاذهم قبل تدفق المياه للسيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الإسعاف فور تلقي البلاغ لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.