مسلسلات رمضان 2022.. بطولة كاملة أم ضيف شرف لـ محمد رياض في الاختيار 3؟

يواصل صناع وأبطال مسلسل الاختيار 3 أحد أهم المسلسلات المنتظرة خلال موسم مسلسلات رمضان 2022 تصوير المسلسل داخل عدد من مواقع التصوير بالقاهرة وعدد من الديكورات بتواجد نخبة كبيرة من النجوم وكان من المنضمين لأبطال العمل الفنان محمد رياض.

محمد رياض في الاختيار 3

وانتشرت أخبار عن النجم محمد رياض ومشاركته في العمل حيث أشارت أخبار لتواجده في العمل كضيف شرف في مشاهد قليلة للغاية وأشارت أخرى إلى ظهور خاص، وعلم الدستور أن الفنان محمد رياض من أبرز أبطال مسلسل الاختيار 3 بعد الثلاثي أحمد عز وأحمد السقا وكريم عبد العزيز وان سيتواجد في عدد كبير من الحلقات و سيتواجد أمام الكثير من الأبطال وأنه صور جزءا كبير من المشاهد خلال الفترة الماضية.

وقال الفنان محمد رياض، في تصريح سابق للدستور، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل بحجم الاختيار، وفخور بالتعاون في عمل تلفزيوني وطني خاصة وأنه يتضمن وقائع وأحداث حقيقية، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه الإفصاح عن تفاصيل المسلسل أو الدور احترامًا للجهة المنتجة، مؤكدًا انه يُجسد شخصية ستكون بمثابة مفاجأة لجمهوره.

مسلسل "الاختيار 3" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز والفنان ياسر جلال ووالفنان خالد الصاوى، والفنان محمد رياض بمشاركة مميزة من كلا من الفنانبيومى فؤاد، والفنان صبري فواز، والفنان إيمان العاصي، والفنانة سمر مرسي، أمير المصري، محمود البزاوي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات المتتالية من المسلسل المنتظر والعمل تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، من إنتاج سينرجي والمتحدة للخدمات الإعلامية ومن المقرر عرض المسلسل حصريا على شاشة قناة أون.