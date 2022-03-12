السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022.. التفاصيل كاملة

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، تعد شهادة الثانوية الأزهرية السنة الأهم في حياة الطلاب حيث تسمى سنة تحديد المصير، لذا تحظى باهتمام بالغ من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حيث يهتم الأبوين بأبنائهم طوال العام من حيث متابعة كافة الدروس والمقررات الدراسية وغيرها من كافة ما يحتاجه الطالب في هذه السنة.

وليس الاهتمام من أولياء الأمور والطلاب فقط، بل يهتم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالطلاب خلال هذه السنة من حيث توجيه كافة الجهود في الامتحانات وعلى مدار العام، بل ويقوم بتكريم الأوائل وإجراء الاتصال بهم لتهنئتهم وتكليل جهودهم باحتفال سنوى من أجل تكريمهم أمام العالم، وذلك نظرًا لما يبذله طلاب الأزهر على مدار العام من دراسة 17 مادة ما بين العلوم الشرعية والمواد العربية والأجنبية.

"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022، ضمن خدماته اليومية التي يقدمها للمواطنين.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2022

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام 2021-2022 يوم 2 يونيو المقبل وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية، وتستمر حتى يوم 17 يونيو المقبل، وذلك داخل لجان مدرسية بورقة امتحانية وسط إجراءات احترازية مشددة وفقا لما أعلنت عنه إدارة الإمتحانات.

ويشار إلى أنه قد بدأ الطلاب في تحرير استمارة الشهادة الثانوية الفترة القليلة الماضية. على أن يكون موعد امتحانات صفوف النقل الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 مايو.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2022.. تفاصيلها هذا العام

موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية 2022

وطبقا لما أعلنه قطاع المعاهد، بإنه من المقرر أن تجرى امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية 2022، ممن لم يجتازوا اختبارات الدور الأول بنجاح، يوم 12 أغسطس القادم، حيث تعقد امتحانات وفقا لجدول زمني منظم لسير اللجان الامتحانية يتم الإعلان عنه عقب نشر نتيجة التظلمات للطلاب والطالبات وتستمر لمدة 15 يوما فقط، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.

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وائل لطفي

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