خطوات التسجيل بموقع صندوق الإسكان الاجتماعى من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حجزت وحدات جنة وسكن مصر ودار مصر.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل بيانات الراغبين في حجز وحدات سكنية التي طرحتها وزارة الإسكان لمتوسطي الدخل.

خطوات التسجيل بموقع صندوق الإسكان الاجتماعى

يمكن تسجيل بيانات الراغبين في حجز وحدات سكنية التي طرحتها وزارة الإسكان لمتوسطي الدخل في المشاريع الثلاثة التي تم طرحها في مشاريع جنة وسكن مصر ودار مصر عبر المبادرة الرئاسية التي تبناها البنك المركزي المصري بفائدة 3% - 8 % وذلك بالخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع صندوق دعم والتمويل العقاري من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة حجز الوحدات السكينة.

تحديد المشروع المتقدم لحجز وحدات سكنية فيه.

كتابة كافة البيانات الشخصية للراغب في الحصول على وحدات سكينة بالتفصيل.

كتابة بيانات التواصل.

تحميل الأوراق المطلوبة.

الضغط على زر الحفظ.

تفاصيل مشاريع سكن مصر ودار مصر وجنة الإسكانية

طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية بتمويل وحدات بفائدة 3% - 8 % في ثلاث مشاريع هم سكن مصر ودار مصر و جنة بأطول فترة سداد تناسب كافة المواطنين والقائم عليها البنك المصري المصري حيث بدأ بالفعل دفع مقدم الحجز في فروع بنك الإسكان والتعمير يوم 8 مارس 2022.

فيما يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني على فترتين الأولي يوم 15 مارس 2022 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل للعملاء المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سابقا فيما تبدأ الفترة الثانية يوم 16- 24 مارس 2022 لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية.

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أماكن شقق مشاريع سكن مصر ودار مصر وجنة

خطوات التسجيل بموقع صندوق الإسكان الاجتماعى وأماكن مشاريع سكن مصر ودار مصر وجنة من التساؤلات التي تشغل بال الكثير من الطبقة الوسطى في مصر حاليا حيث يوفر مشروع سكن مصر في المدن التالية (السادات، 15 مايو، الشروق، العاشر من رمضان، بدر، برج العرب، حدائق أكتوبر).

مشروع دار مصر في المدن التالية ( أكتوبر الجديدة- حدائق أكتوبر- العبور- القاهرة الجديدة- العلمين الجديدة- المنصورة الجديدة- المنيا الجديدة- بدر- غرب قنا- دمياط الجديدة- الشروق- ناصر بغرب أسيوط).

مشروع جنة في المدن التالية (أكتوبر- الشروق- الشيخ زايد- القاهرة الجديدة- المنصورة الجديدة)