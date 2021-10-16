خطوات تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى

قبل الحصول على خدمات الإسكان الاجتماعي 2021، يجب على المواطن القيام بتسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2021، بالرقم القومي للمتسفيد من شقق الإسكان الاجتماعي.

وتزداد عمليات البحث عن تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والخطوات اللازمة والبيانات المطلوبة، ويستعرض «الدستور»، من خلال هذا التقرير خطوات تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 2021 بالرقم القومي.

خطوات تسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

-يقوم المواطن بالدخول على الرابط الرسمي موقعصندوق الإسكان الاجتماعي

-يضغط على إنشاء حساب.

-يطلب الموقع عدة بيانات منها: الرقم القومي ورقم المحمول وكلمة المرور والإيميل.

-يتم ملء البيانات المطلوبة وإنشاء حساب.

خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

يستطيع المواطن الاستفادة من عدة خدمات وهي :

خطوات التقديم للإسكان الاجتماعي.

الضمان.

مزايا التمويل العقاري.

جهات التمويل العقاري.

احسب دعمك، في حالة حساب الدعم.

يتم حساب تكلفة التمويل بمعرفة كل جهة تمويل طبقًا لشروطها.

الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه شهريًا والمتزوج 5700 جنيه شهريًا.

الحد الأقصى للمقدم المسموح سداده 50% من قيمة الوحدة والحد الأدنى 15%.

القسط الشهري لا يتجاوز 40% من الدخل.

في حالة وجود شريك متضامن (زوج/زوجة) يتم منح إجمالي الدعم للطرفين.

كيفية الحصول على الدعم.

المستندات المطلوبة لتقديم شقق الاسكان الاجتماعي.

-استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح.

-إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

-صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان.

أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مؤرخة ومعتمدة.

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي.

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري/ السنوي وموضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والانشطة التجارية والحرفية:

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الإجتماعية موضحاً بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلالق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:

- سيتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات الممكن تنفيذها، وسيتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو من اللجنة الطبية التابعة لمحافظة المواطن الحكومية المعتمدة على أن يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2018.

في حالة التمويل الخارجي:

بالأضافة إلى المستندات السابق ذكرها، يجب أن تتوافر االمستندات الأتية:

- صورة رخصة مباني.

- شهادة تصرفات عقارية.

- صورة مستند ملكية الوحدة بإسم البائع.