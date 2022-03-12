السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطلق اليوم 7 قوافل طبية ضمن «حياة كريمة»

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن إطلاق 7 قوافل طبية، لمدة يومين، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضحت وزارة الصحة السكان، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ النزلة المستجدة مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، وكفر الشموت مركز بنها محافظة القليوبية، والسلام مركز السادات محافظة المنوفية، والسنباط محافظة الفيوم، والموشية مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والضبعة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والرويهب مركز المنشاة محافظة سوهاج.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ206 آلاف و270 مواطنًا من خلال 155 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في شهر فبراير الماضي. 

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألف و986 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 42 ألفًا و362 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتًا إلى تحويل 2044 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.

الصحة قافلة طبية المناطق النائية المحرومة الخدمات الصحية حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

الرئيس السيسى يستقبل المفوض العام لوكالة الأونروا

بتكلفة 77 مليار جنيه.. زيادة المعاشات 50% لـ10.4 مليون مواطن

بالتفصيل... جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

روسيا: إعلان قوائم العقوبات الشخصية ضد الغرب قريبًا

مشادة بين حسن راتب ودفاعه فريد الديب بجلسة قضية «الآثار الكبرى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد