منافذ بيع الوحدات المحلية تفتح أبوابها أمام الجمهور لمحاربة الغلاء وجشع التجار بالوادي الجديد

افتتحت اليوم السبت منافذ بيع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة صباح اليوم، ممتلئة بالمواد الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذلك الخضر والفاكهة الطازجة الموجودة بالصوب الزراعية الموجودة بمزارع الشباب.

وأكد بذلك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه بدء من اليوم السبت بدأت منافذ الوحدات المحلية فتح أبوابها أمام المواطنين لبيع السلع الغذائية والاساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مؤكدا على جميع رؤساء المراكز الخمس إستمرار فتح منافذ البيع للجمهور لمحاربة موجة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف محافظة الوادي الجديد، أن المحافظة تواجه موجة الغلاء التي انتشرت بجميع المحال التجارية والمولات وكذلك التصدي لجشع التجار بعد رفع كافة السلع الغذائية، بسرعة تكثيف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية التي تساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار بالبيع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وكذلك مضاعفة عدد المنافذ في كل قرية لإحداث التوازن في الأسواق والدفع بسيارات متنقله تجوب الشوارع والميادين لمحاربة الغلاء.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن الجهات الرقابية والتموين تعمل على قدم وساق لمواجهة موجة الغلاء، موجهاً بتكثيف الحملات الرقابية على المحال التجارية والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

جدير بالذكر أن محافظ الوادي الجديد قد عقد اجتماعًا أول أمس مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيثُ شدد على مراقبة الأسواق لمحاربة غلاء الأسعار، ووجّه بفتح منافذ بيع إضافية في مختلف مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الأوقاف والجمعيات التعاونية لطرح الخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، والمتابعة الدائمة لجودة المخابز، والتأكد من توافر السلع التموينية الأساسية وكفاية الأرصدة الموجودة منها بالمخازن للاستهلاك خلال شهر رمضان الكريم.