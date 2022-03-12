السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع

الدكتور إيهاب رمزي
الدكتور إيهاب رمزي

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن تراخي المحافظين ومافيا احتكار السلع وتخزينها السبب الرئيسي وراء أزمة انفلات وارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق، مؤكداً أنه على الرغم من التكليفات الرئاسية الحاسمة والواضحة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونقلها إلى جميع المحافظين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين لمواجهة ظاهرة انفلات وارتفاع الأسعار إلا أن المحافظين لم تكن لديهم القدرة على تنفيذ هذه التكليفات.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن الأسباب الحقيقية وراء فشل المحافظين فى مواجهة هذه الأزمة، مؤكداً أن المحافظين يحملون الأجهزة الرقابية بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين مهام كبيرة فى هذا الملف تحديداً لان الاجهزة الرقابة بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة هى التى تقوم وحدها فى مواجهة ظاهرة انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار واحتكار السلع والدليل على ذلك نجاح هذه الاجهزة فى ضبط الألاف من المخالفين والمتاجرين فى قوت الشعب فى الوقت الذى لم نسمع فيه عن أى تحركات وجولات مفاجئة للمحافظين على الأسواق.

وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أنه لا يوجد نقص بالسلع وهناك احتياطى استراتيجى كبير من السلع وسعر الدولار لم يرتفع ولم نصل بعد إلى وقف الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع الأسعار هو احتكار السلع وتخزينها وعدم تداولها لرفع أسعارها عندما يزداد الطلب عليها ويقل المعروض منها، مؤكداً أن من يفشل من المحافظين فى مواجهة هذه الأزمة عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بتقديم استقالته لتخفيف العبء عن الأجهزة الرقابية والأمنية لأن هذا الملف من مسؤولية كل محافظ فى نطاق محافظته.

 

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