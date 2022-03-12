ضبط عاطل بحوزته 25 كيلو بانجو فى أسوان

تمكنت مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم السبت، من ضبط عاطل مقيم بقرية المنشية وبحوزتة سلاح ومخدرات تقدر بنحو 25 كيلو بانجو خلال حملة أمنية.

وكانت معلومات وصلت إلى النقيب محمود عبد المعز رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تفيد بحيازة عاطل من قرية المنشية لكمية من المخدرات، وبالعرض على إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، تم إعداد قوة أمنية من مباحث المركز برئاسة النقيب حسين أيمن معاون المباحث.

وتمكنت الحملة الأمنية من ضبط العاطل بأحد المنازل بقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو، وبالتفتيش عثر على بندقية آلية وطبنجة ونحو 25 كيلو من نبات البانجو المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم لحين العرض على النيابة، التى أخطرت لتولى التحقيق، بعد تحرير محضرا بالواقعة.