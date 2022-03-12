السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر مرافعة المحامي فريد الديب في قضية «الآثار الكبرى»

حسن راتب
حسن راتب

ترافع المحامي فريد الديب دفاع رجل الأعمال حسن راتب خلال جلسة قضية الآثار الكبري، وقال إن القاضي سأل أحد المحامين عن وجود توثيق لمذكرة تعاون بين أميرة خليجية ، والمتهم حسن راتب في القضية، موضحا أنه من الممكن أن تكون تلك الوثيقة هي توكيل لمشروع عمراني فقط، وهو ما يثبت أهمية المستند المقدم.

ودفع فريد الديب ببطلان التحريات وبطلان تحقيقات النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة العامة وقت التحقيقات طلبت تقرير رئيس لجنة من البنك المركزي لفحص حسابات المتهم حسن راتب والمتهم علاء حسانين حول تعاملات مالية قدرها ٢٠ مليون ريال سعودي. 

وقال الديب، إن محضر التحريات الذى قدمه الضابط خلال التحقيقات بالإضافة إلى شهادته التى أدلى بها أمام هيئة المحكمة، غير صحيحة وباطلة، وذلك بأن التحريات تكون باطلة ولا يعتد كدليل إدانة رسمى طالما أخفى الضابط مصدره السرى على المحكمة.

كان أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.

مباحث القاهرة تشكيل عصابي سرقة السيارات المحامي فريد الديب رجل الأعمال حسن راتب

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