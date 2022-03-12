80 مدنيا أكثرهم أطفال.. تفاصيل القصف الروسي لمسجد في ماريوبول الأوكرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، أن روسيا قصفت مسجد لجأ إليه 80 مدنيا فى مدينة ماريوبول.

وقالت الوزارة الأوكرانية في تغريدة لها: تعرض مسجد لجأ إليه 80 مدنياً بينهم أتراك للقصف في ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا حيث يُحاصر آلاف الأشخاص منذ أيام، وتابعت: "قصف الروس مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في ماريوبول".

وأضافت أن "أكثر من 80 بينهم أطفال كانوا يحتمون هناك، ومن بينهم مواطنون أتراك"، دون أن تُحدد متى وقع القصف.

وقالت وكالة رويترز نقلا عن السفارة الأوكرانية في أنقرة، أمس الجمعة، إن 86 مواطنا تركيا يحتمون داخل مسجد في ميناء ماريوبول المحاصر بجنوب أوكرانيا فيما تواصل القوات الروسية قصف المدينة.

وقالت السفارة عن السلطات المحلية في ماريوبول: أن القوات الروسية تقصف المدينة، بما في ذلك المسجد، منذ ساعات الصباح الباكر، وقالت إن 34 من المواطنين الأتراك الموجودين هناك هم أطفال.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن عددًا من الممرات الإنسانية للخروج من البلدات والقرى الأوكرانية، ومنها ميناء ماريوبول الجنوبي المُحاصر، سيتم فتحها اليوم السبت، حتى يتمكن المدنيون من المغادرة، مضيفة أنها تأمل بالتزام روسيا بوقف إطلاق النار للسماح بحدوث ذلك.

وأضافت أن أوكرانيا تعتزم إجلاء سكان عدة بلدات وقرى في منطقتي كييف وسومي وبعض المناطق الأخرى التي تدور فيها المعارك.

وقالت فيريشوك، في كلمة مصورة: "آمل أن يمضي اليوم بشكل جيد وأن تفتح كل الطرق وفق الخطط وأن تفي روسيا بالتزاماتها بضمان نظام وقف إطلاق النار".

وخلال الأيام الماضية، لم يُكتب النجاح مرارًا للجهود المبذولة لتوفير ممر آمن لسكان ماريوبول.

وفي وقتٍ سابق، قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين «ماتيو سالتمارش»، إن أكثر من مليونين ونصف المليون شخص قد فروا من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة حتى الآن، موضحًا أن الأعداد زادت بحوالي 200 ألف شخص خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، بأن الطائرات الحربية والدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمس طائرات مسيرة وصاروخًا تكتيكيًا أمس، وفقا لوكالة تاس الروسية.