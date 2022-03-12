4 نصائح تساعدك على الاستيقاظ مبكرًا

يواجه الكثيرين مشكلة عدم القدرة على الاستيقاظ مبكرًا من أجل العودة إلى مباشرة الأعمال مرة أخرى، خاصة في الأيام التي تسبقها إجازات طويلة، ويشعر الفرد بأنه غير قادر على الاستيقاظ مما قد يكبده خسائر كبيرة في العمل أو يدفعه إلى الاستيقاظ ولكن مع ضعف التركيز وعدم القدرة على مزاولة العمل.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها التدريب على الاستيقاظ مبكرًا، وذلك بحسب ما ورد في موقع "aviyamattress".

الذهاب إلى السرير مبكرًا:

تختلف احتياجات الإنسان للنوم من شخص إلى إخر في النوم، فهناك من يحتاج إلى ثمان ساعات وهناك من يحتاج أقل وهناك من يحتاج أكثر، فإذا قمت باكتشاف عدد الساعات التي تحتاج إليها في النوم وتستعيد نشاطك بعدها، فاذهب إلى النوم قبل هذه الساعات كي تستيقظ وأنت مستعيد نشاطك في الصباح، قد يبدو هذا الأمر بسيط لكنه مهم للغاية.

الاستيقاظ بطريقة تدريجيه:

إذا كنت معتاد على الاستيقاظ في أوقات الظهر من كل يوم، وقررت بعد انتهاء الإجازة سواء كانت إجازة دراسة أو عمل لتعاود الاستيقاظ في السادسة صباحا، فإن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، يجب التدريب على ذلك من خلال الاستيقاظ كل يوم في ميعاد أبكر ولو بضعة دقائق واستمر في هذه الطريقة حتى تجد نفسك تستيقظ في الميعاد المحدد.

كافء نفسك للنهوض سريعا من السرير:

أنت تعرف بالضبط ما هي الأشياء التي تحبها، سواء كان مشروبك المفضل أو وجبة إفطار مع الشخص الأقرب إليك، قم بتشجيع نفسك من خلال التذكر بأن هذه الأشياء التي تفعلها عندما تنهض من سريرك، فهذه الطريقة من شأنها أن تحفزك على الاستيقاظ بدري مرة أخرى.

شرب الماء قبل النوم:

يجبرك شرب كوب أو كوبين من الماء قبل النوم إلى الاستيقاظ مبكرا من أجل الدخول إلى الحمام، لذلك تعتبر هذه حيلة ذكية تساعدك على الاستيقاظ إذا ما فشلت كل المحاولات السابقة في فعل ذلك.