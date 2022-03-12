السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«واعظات الأزهر» يبدأن برنامجًا علميًا للوافدات بمدينة البعوث الإسلامية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بدأ مجمع البحوث الإسلامية تنفيذ سلسلة لقاءات تثقيفية، للطالبات الوافدات بمدينة البعوث الإسلامية، عن طريق واعظات الأزهر الشريف؛ ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة التي تتعلق بالتوعية المستمرة للطالبات الوافدات من خلال دعم الجانب المعرفي لديهن وتحصينهن فكريًا من محاولات استقطابهن وإبعادهن عن منهج الأزهر الوسطي، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث حضر افتتاح البرنامج فضيلة وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تنظيم هذه اللقاءات المهمة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجمع أحد أهم قطاعات الأزهر الشريف، لأجل تنمية مهارات الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات من خلال تنفيذ الكثير من الأنشطة والفعاليات المختلفة، ورعايتهم ثقافيًا وعلميًا وفكريًا، وترسيخ المنهج الأزهري في نفوسهم، حيث يُعنى الأزهر بالطلاب الوافدين والطالبات الوافدات عناية خاصة بقيادة فضيلة الإمام الأكبر.

وأوضحت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بالمجمع؛ أن لقاء اليوم هو بداية لبرنامج علمي للواعظات مع الطالبات الوافدات، والذي افتتحه فضيلة وكيل الأزهر وأجرى نقاشًا مفتوحًا مع الطلبات في بداية البرنامج. 

كما حضر الافتتاح اللواء إبراهيم الجارحي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية،  د. سحر مصطفى مديرة المدينة، واستمع الجميع إلى الطالبات للتعرف على احتياجاتهن العلمية والتأهيلية لتحقيقها لهن من خلال فعاليات هذا البرنامج، حيث تتنوع سلسلة لقاءات وندوات البرنامج لتشمل: العقيدة، والفقه، والأحاديث والسير والرقائق والآداب؛ حيث تنفذ بشكل مستمر، وتركز على أهمية الفهم الصحيح لتعاليم ديننا.

مجمع البحوث الإسلامية مدينة البعوث الإسلامية استراتيجية الأزهر الشريف الأزهر الشريف واعظات الأزهر الشريف

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