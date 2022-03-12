314 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند وألمانيا وروسيا

سجلت الهند وألمانيا وروسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية 314.520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وأعلنت السلطات الصحية الهندية أنه تم تسجيل 3 آلاف و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 42 مليونا و987 ألفا و875 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم - بارتفاع إجمالي الوفيات إلى 515 ألفا و803 حالات، بعد وفاة 89 حالة مصابة بالفيروس.

وأضافت الوزارة أن 5 آلاف و185 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 42 مليونا و431 ألفا و513 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 40 ألفا و559 حالة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة كورونا في روسيا اليوم، تسجيل 48 ألفا و154 إصابة جديدة بالفيروس، في أقل حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ 20 يناير الماضي.

وذكر المقر أنه تم تسجيل 630 وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 360 ألفا و215 وفاة، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأشار إلى أن 156 ألفا و851 شخصا تعافوا من الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 15 مليونا و351 ألفا و778 شخصا.

وفي المجمل، سجلت روسيا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و290 ألفا و197 إصابة بالفيروس، بحسب البيانات الرسمية.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا اليوم تسجيل 262 ألفا و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و259 وفاة ناجمة عنه.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن العدد الإجمالي لإصابات كورونا المؤكدة في البلاد منذ بداية انتشار الوباء ارتفع بذلك إلى 16 مليونا و504 آلاف و822 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 125 ألفا و23 وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة (فيلت) الألمانية.

ووفقا لأحدث البيانات بلغ عدد المتعافين من الإصابة حتى الآن حوالي 12 مليونا و963 ألفا و800 شخص.

وذكر المعهد أن معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة سجل ارتفاعا كبيرا ليصل إلى 1388,5 اليوم، فيما كان يبلغ 1174,1 قبل أسبوع.