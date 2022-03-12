محاكمة المتهمين بقتل مالك معرض سيارات بالمنصورة اليوم

تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، جلسة محاكمة المتهمين بقتل مالك معرض سيارات، بسبب خلاف على أرض زراعية.

ومن المقرر أن تناقش هيئة المحكمة خلال جلستها، الطبيب الشرعي حول تقرير الصفة التشريحية، وعرض المقاطع المصورة للواقعة.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، أحال كل من حسن ح. م. م. 39 سنة، وشقيقه محمد، 35 سنة، ويقيمان بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، وصديقهما شادي ح. أ. 39 سنة، من مدينة طلخا، لمحكمة الجنايات.

وجاء في قرار الإحالة: أن المتهمون في 3 يوليو 2021 بدائرة مركز طلخا، قتل الأول والثاني المجني عليه محمد السيد عبد المنعم حامد، صاحب معرض سيارات، عمدًا مع سبق الإصرار، ولم يكتفيا بعدة طعنات متفرقة في جسده مستخدمين مطواة وسكين، بل ازداد جرمهما وبطشهما بأن جثما عليه وظلا يتناوبان عليه بالطعن، حتى أحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وأضاف القرار، أن الجريمة ارتُكبت حال تواجد المتهم الثالث، متفقة إرادته مع جرم وإثم المتهمين الأول والثاني، بأن ظل يمنع بالقوة الأهالي مبصري الواقعة، من نجدة وإغاثة المجني عليه، وذلك حتى يتيقن من وفاته، قاصدين إزهاق روحه.