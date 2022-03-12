مصرع شخص صدمته سيارة في الشرقية

لقى شخص مصرعه إثر اصطدام سيارة به ناحية المفارق بالصالحية القديمة بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصالحية تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية بوصول "سالم سليمان سليمان" 55 عاما مقيم الصالحية جثة هامدة.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة بالمتوفى أثناء بمنطقة المفارق بالصالحية القديمة،وتم إخطار الأجهزة الأمنية لفحص الواقعة وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن.