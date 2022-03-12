التحفظ على 17 ألف قرص مكمل غذائي مجهول المصدر في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 174 عبوة أقراص فيتامينات ومكملات بإجمالي 17140 قرص، مجهولة المصدر، داخل شركة قبل ترويجها بالاسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن شركة لبيع المكملات الغذائية مجهولة مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات دالة على مشروعية الحيازة، قبل ترويجها بالأسواق بقصد التربح منها مما يشكل ضررا على صحة المواطنين.

تم مداهمة الشركة وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشها عثر على 174 عبوة أقراص فيتامينات ومكملات بإجمالي 17140 قرص، مجهولة المصدر.

كما تم ضبط مخزن ملابس وأحذية وعطور بمنطقة أبيس، بداخله أحذية وملابس وعطور مجهولة المصدر وإدارة النشاط بدون ترخيص، وعثر علي 220 زجاجة بارفان، و 159 زوج أحذية مقاسات وألوان مختلفة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 4080 عبوة منشطات و 4776 عبوة مستحضرات تجميل و1,120طن "مكملات غذائية مجهولة المصدر وغير مطابق للمواصفات داخل مصنع بدون ترخيص، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج مستحضرات التجميل والمنشطات "بدون ترخيص"، مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالاسواق.

تم مداهمة المصنع وألقي القبض على المدير المسؤول.

وبتفتيشه عثر بحوزته علي 4080 عبوة "منشطات" مدون عليها بيانات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى"، و 4776 عبوة مستحضرات تجميل "شامبو وكريمات وماسك وجه "مدون عليها بيانات تجارية وهمية خلافاً للحقيقة وغير مسجلة "منتج نهائى" و 1,120طن "مكملات غذائية "معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" و1,065 طن "بروتين، وسكروزمانى، وكاكاو" بدون مستندات مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج"، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.