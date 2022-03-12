السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«مكافحة الأمراض»: لقاح فايزر-بيونتك يقلل خطر الإصابة بمتغير أوميكرون بين الأطفال

لقاح فايزر
لقاح فايزر

خفضت جرعتا لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 بشكل كبير من خطر الإصابة بمتغير أوميكرون بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما، وفقا لدراسة نشرتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها . 

 

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض أنه تم اختبار الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما للكشف عن كوفيد-19 أسبوعيا، بصرف النظر عن الأعراض، خلال الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2022.

 

وأفادت المراكز أن قرابة نصف الإصابات بمتغير أوميكرون لدى الأطفال والمراهقين غير المطعمين كانت بدون أعراض.

 

وخفضت جرعتا لقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 خطر الإصابة بمتغير أوميكرون بنسبة 31 في المائة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، وبنسبة 59 في المائة بين المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، وفقا للدراسة الصادرة عن المراكز.

 

وأوصت اللجنة الاستشارية المعنية بممارسات التحصين التابعة لمراكز مكافحة الأمراض بلقاح فايزر-بيونتيك المضاد لكوفيد-19 للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما في 12 مايو من العام الماضي، وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في 2 نوفمبر من العام الماضي.

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