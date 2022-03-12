السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: ندرس إمكانية تخفيف العقوبات على فنزويلا

نيد برايس
نيد برايس

أعلنت الخارجية الأمريكية عن إمكانية دراسة واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا في حال تقدم المفاوضات بين السلطات الفنزويلية والمعارضة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، "أكدنا أننا سنعيد النظر في بعض النقاط من سياسة العقوبات فقط في حال كان هناك تقدم ملموس في المفاوضات التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الشعب الفنزويلي إلى الديمقراطية الحقيقية".

 

وكان البيت الأبيض قد أكد أن وفدا أمريكيا زار كاراكاس مؤخرا، حيث ناقش ملف "أمن الطاقة" إلى جانب مواضيع أخرى.

 

ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات الجيوسياسية جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الدول الغربية على موسكو

 

وعلى صعيد آخر ،وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، التزام بلادها بالدفاع عن أعضاء حلف شمالا الأطلسي "ناتو" بـ "الصارم".
 

وقالت هاريس- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: "نأخذ دورنا وعلاقاتنا داخل حلف الناتو على محمل الجد تماما.. ومستعدين للتصرف بناء على الكلمات التي نتحدث بها عندما نقول إن الاعتداء على دولة عضوة يعد اعتداء على جميع الأعضاء".
 

وأضافت أن الرد على ما وصفته بـ "الهجوم الروسي" على أوكرانيا يعني التأكيد مجددا على التزام "الناتو"، موضحة "أن العمل الذي يُجرى ردا على حرب بوتين يشمل الوقوف بقوة داخل الحلف لدعم احتياجات شركائنا"، مشيدة بدعم رومانيا للاجئين الأوكرانيين، وأن الاحتياجات الإنسانية "كبيرة وفورية".
 

وشددت على أن الولايات المتحدة من شأنها الاتزام بتمويل إضافي بهدف المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في أوروبا.
 

وبسؤال هاريس عن احتمالية أن تمتد الحرب إلى داخل رومانيا، أجابت "بما أن الأمر متعلق بما قد يكون سلوك بوتين في المستقبل، فلا يمكنني التكهن.. لكننا واضحون في موقفنا كأعضاء في الناتو، الهجوم على عضو يعد هجوما على الجميع كافة".
 

بدوره، سعى الرئيس الروماني إلى التخفيف من المخاوف إزاء احتمالية أن يوجه بوتين نصب عينيه على رومانيا في المرحلة المقبلة.. وقال "ليس لدينا معلومات تفيد بأن رومانيا ستمثل هدفا للعدوان.. ومن جهة أخرى، فمن الواضح للغاية أن هذا العمل الروسي وهذه الحرب بدأت ضد أوكرانيا، وخلقت بكل تأكيد صعوبة للتوصل إلى نتيجة أو لتأكيد مرئي أو لنتيجة واضحة".

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