السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرازيل: مشاركة العسكريين البرازيليين السابقين بالقتال فى أوكرانيا «غير قانونى»

القوات المسلحة البرازيلية
القوات المسلحة البرازيلية

أكدت وزارة الدفاع البرازيلية أن مشاركة العسكريين السابقين بالجيش البرازيلي في الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي الذي تحشده كييف، يعد انتهاكا لميثاق الخدمة في البرازيل.

 

وجاء في بيان للوزارة: "تحظر المشاركة الشخصية والطوعية للبرازيليين في وحدة عسكرية أجنبية، دون أمر مناظر من قيادة القوات المسلحة، للعسكريين النشطين والاحتياطيين الذين يتقاضون رواتب والعسكريون المتقاعدون، لأنهم كأعضاء في القوات المسلحة البرازيلية، هم تابعون للسلطات العسكرية البرازيلية في أي حالة".

 

وظهرت أمس، منشورات في الصحف المحلية حول دخول العديد من العسكريين البرازيليين السابقين في الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي للقوات المسلحة لأوكرانيا.

 

من جهتها، أكدت قيادة القوات البرية معلومات عن مشاركة عدد ممن خدموا في الجيش سابقا، مشيرة إلى أن "الدائرة القانونية للوزارة تتعامل مع القضية".

 

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في فبراير الماضي، عن تشكيل "فيلق دفاع إقليمي أجنبي في البلاد"، كما قرر تقديم نظام بدون تأشيرة للأجانب الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في العمليات العسكرية إلى جانب كييف.

قانون العسكري أوكرانيا البرازيل قانو العسكريين سابق برازيل عسكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

المفتى: السوشيال ميديا بوابة لافتعال الخلافات والابتزاز والتدخل فى الحياة الخاصة

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

المكسيك: 244 وفاة بكورونا

«مكافحة الأمراض»: لقاح فايزر-بيونتك يقلل خطر الإصابة بمتغير أوميكرون بين الأطفال

مصادر: نظام كييف يهدد بتصفية قادة المعارضة والمواطنين الرافضين للانضمام للناتو

«البنتاجون»: لم نسجل أى وجود لقوات بيلاروسية فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل