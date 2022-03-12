السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائبة الرئيس الأمريكى تصف التزام بلادها بالدفاع عن أعضاء الناتو بـ «الصارم»

كمالا هاريس
كمالا هاريس

وصفت نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، التزام بلادها بالدفاع عن أعضاء حلف شمالا الأطلسي "ناتو" بـ "الصارم".


وقالت هاريس- خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس: "نأخذ دورنا وعلاقاتنا داخل حلف الناتو على محمل الجد تماما.. ومستعدين للتصرف بناء على الكلمات التي نتحدث بها عندما نقول إن الاعتداء على دولة عضوة يعد اعتداء على جميع الأعضاء".


وأضافت أن الرد على ما وصفته بـ "الهجوم الروسي" على أوكرانيا يعني التأكيد مجددا على التزام "الناتو"، موضحة "أن العمل الذي يُجرى ردا على حرب بوتين يشمل الوقوف بقوة داخل الحلف لدعم احتياجات شركائنا"، مشيدة بدعم رومانيا للاجئين الأوكرانيين، وأن الاحتياجات الإنسانية "كبيرة وفورية".


وشددت على أن الولايات المتحدة من شأنها الاتزام بتمويل إضافي بهدف المساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية في أوروبا.


وبسؤال هاريس عن احتمالية أن تمتد الحرب إلى داخل رومانيا، أجابت "بما أن الأمر متعلق بما قد يكون سلوك بوتين في المستقبل، فلا يمكنني التكهن.. لكننا واضحون في موقفنا كأعضاء في الناتو، الهجوم على عضو يعد هجوما على الجميع كافة".


بدوره، سعى الرئيس الروماني إلى التخفيف من المخاوف إزاء احتمالية أن يوجه بوتين نصب عينيه على رومانيا في المرحلة المقبلة.. وقال "ليس لدينا معلومات تفيد بأن رومانيا ستمثل هدفا للعدوان.. ومن جهة أخرى، فمن الواضح للغاية أن هذا العمل الروسي وهذه الحرب بدأت ضد أوكرانيا، وخلقت بكل تأكيد صعوبة للتوصل إلى نتيجة أو لتأكيد مرئي أو لنتيجة واضحة".

أوكرانيا الولايات المتحدة روسي مؤتمر صحفي مؤتمر التزام الأمريكي الرئيس الامريكي

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