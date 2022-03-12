بوتين ولوكاشينكو يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية

أعلنت الرئاسة البيلاروسية، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين،والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بحثا خلال لقائهما في موسكو سير المفاوضات الروسية الأوكرانية التي تستضيفها بيلاروس.

وقالت المتحدثة باسم الرئيس البيلاروسي، نتاليا إيسمونت، إن "رئيسي البلدين بحثا قبل كل شيء الأوضاع في العالم، وفي المنطقة مع التركيز على أوكرانيا".

وأضافت أن "أحد المواضيع الرئيسية في هذا السياق كان سير المفاوضات التي تجري في بيلاروس، ومواقف الجانبين الروسي والأوكراني".

وأشارت إلى أن بوتين ولوكاشينكو أجمعا على أنه "لو كانت لدى الجانب الأوكراني الرغبة، لكان من الممكن حل النزاع في أي لحظة".

و أشارت إلى المباحثات بين الرئيسين جرت بحضور مساعد بوتين، فلاديمير ميدينسكي الذي ترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات مع الأوكرانيين، التي تم فيها الاتفاق على فتح ممرات لإجلاء المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية لمختلف المناطق الأوكرانية، ووقف إطلاق النار مؤقتًا في تلك المناطق.

وعلى صعيد آخر، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزير الدفاع سيرجي شويجو بتقديم مقترح لتعزيز الجبهة الغربية في مواجهة تحركات الناتو.

و أعرب الرئيس الروسي، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن القومى الروسى قبل قليل، عن دعمه لاقتراح وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو بنقل أسلحة إلى الانفصاليين في دونباس، وقال إنه يجب أن نرحب بالمتطوعين الذين يريدون قتال القوات الأوكرانية ومساعدتهم على الوصول للجبهات، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

و أعلن الرئيس الروسى، عن موافقته لتعزيز دفاعات قوات دونيتسك ولوجانسك.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا تستمر وفقًا للخطط المطروحة.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أن 16 ألف متطوعًا من الشرق الأوسط جاهزون للقتال إلى جانب الانفصاليين في أوكرانيا.