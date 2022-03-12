حظك اليوم.. توقعات الأبراج الفلكية السبت 12 مارس 2022

قدم موقع "hindustan times" حظك اليوم السبت 12 مارس للأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

برج الحمل

المرض الذي كان يزعجك لفترة طويلة على وشك الاختفاء، ستتمكن من التفكير في طرق لتوفير المال وتكون قادرًا على إضافة المزيد لثروتك.

برج الثور

الوعي بالحفاظ على صحة جيدة سيساعد في الحفاظ على مستوى لياقتك، فقد تجلب لك الصفقة المربحة أموالاً طائلة وستحقق المبادرة التي اتخذتها في العمل عوائد إيجابية قريبًا.

برج الجوزاء

من المرجح أن تجعلك قدرتك على التعامل مع مهمة ما بخبرة كبيرة في الطلب في العمل، من المحتمل أن يتم البت في القضايا القانونية المتعلقة بالملكية لصالحك.

برج السرطان

الشيء الذي تحاول استعادة شكله سيثبت نجاحه. ستتمكن من التفكير في طرق لتوفير المال وتكون قادرًا على إضافة ثروتك، ستكون أكثر كفاءة في العمل ومن غير المحتمل أن تترك أي عمل في اليوم التالي.

برج الأسد:

إصلاح العلاقات مع شخص لا تحبه سيكون على جدول أعمالك اليوم، فهناك فرصة جيدة لكسب بعض المال على الجانب المهني.

برج العذراء

نجاح غير مسبوق مكتوب بأحرف كبيرة على الصعيد الأكاديمي، من المرجح أن تعطي العلاجات المنزلية نجاحًا جزئيًا في التخلص من مرض شائع.

برج الميزان

من المرجح أن تسير الأمور في صالحك على الصعيد المهني، كما سيساعدك شخص ما في اتخاذ قرار العمل الصحيحة.

برج العقرب

من المرجح أن تظهر الحس السليم لإجراء تغييرات في نمط الحياة على أولئك المرضى بسبب العادات الغذائية السيئة، ومن المتوقع أن يكون هناك يوم جيد لمن يلعبون في الأسهم.

برج القوس

لن يكون الحفاظ على الصحة الجيدة أمرًا صعبًا فمن المرجح أن تصبح جهودك مربحة على الصعيد المهني والعاطفي أيضًا.

برج الجدي

هذا هو الوقت المناسب للاستثمار، لذا ابحث عن أفضل الخيارات، تبدو فرص الوصول إلى الصف التالي مواتية لأصحاب الرواتب المنخفضة.

برج الدلو

من المرجح أن تتحقق رغبتك في قضاء وقت ممتع مع الأسرة، من المرجح أن يسعدك لقاء شخص لم تقابله منذ سنوات.

برج الحوت

من الممكن إجراء منافسة صعبة لأولئك الذين يحاولون الحصول على القبول في مؤسسة مرموقة، ستكون أكثر ميلًا للتخلي عن العادات السيئة من أجل الصحة