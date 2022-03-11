رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يتفقد قصر ثقافة سوهاج

أجرى الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، زيارة تفقدية لفرع ثقافة سوهاج، بحضور رئيس إقليم وسط الصعيد ضياء مكاوي، ومدير عام الإقليم، ومدير عام فرع ثقافة سوهاج.

افتتح عطوة معرض للفن التشكيلى لرواد قصر ثقافة سوهاج، وقصر ثقافة الطفل، ويضم المعرض 175 لوحة فنيه متنوعة منها البرورتريه لشخصيات بارزة فى المجتمع وفنانين، وشارك فيه 25 فنانًا.

وأعرب عطوة عن سعادته لاكتشاف المواهب الشابة وتنميتها وتشجيعها ومحاربة الأفكار الهدامة والتعبير عن ذلك بالرسم وغيرها من الأنشطة التى تساعد على تنمية الوعى والإدراك بأهمية الثقافة والفنون وحرصا على استهداف التنوير.

وأكد مكاوي على الدور الفعال الذى تبذله قصور الثقافة من خلال تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية للرواد وجذبهم إلى قصور وبيوت الثقافة التابعة للإقليم وإقامة المعارض لهم وبناء الأجيال الجديدة على أسس من الوعي.