الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة يتفقد قصر ثقافة سوهاج

عطوة يتفقد قصر ثقافة
عطوة يتفقد قصر ثقافة سوهاج

أجرى الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، زيارة تفقدية لفرع ثقافة سوهاج، بحضور رئيس إقليم وسط الصعيد ضياء مكاوي، ومدير عام الإقليم، ومدير عام فرع ثقافة سوهاج.

افتتح عطوة معرض للفن التشكيلى لرواد قصر ثقافة سوهاج، وقصر ثقافة الطفل، ويضم المعرض 175 لوحة فنيه متنوعة منها البرورتريه لشخصيات بارزة فى المجتمع وفنانين، وشارك فيه 25 فنانًا.

وأعرب عطوة عن سعادته لاكتشاف المواهب الشابة وتنميتها وتشجيعها ومحاربة الأفكار الهدامة والتعبير عن ذلك بالرسم وغيرها من الأنشطة التى تساعد على تنمية الوعى والإدراك بأهمية الثقافة والفنون وحرصا على استهداف التنوير.

وأكد مكاوي على الدور الفعال الذى تبذله قصور الثقافة من خلال تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والفنية للرواد وجذبهم إلى قصور وبيوت الثقافة التابعة للإقليم  وإقامة المعارض لهم وبناء الأجيال الجديدة على أسس من الوعي.

IMG-20220311-WA0079
IMG-20220311-WA0079
الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة سوهاج رئيس إقليم وسط الصعيد ضياء مكاوي مدير عام الإقليم مدير عام فرع ثقافة سوهاج معرض للفن التشكيلى رواد قصر ثقافة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

«طفرة كبرى».. أهالى بنى سويف: القرى «بقت زى المدينة» بفضل «حياة كريمة»

4 عقوبات نارية من مرتضى على لاعبى الزمالك بعد توديع أبطال إفريقيا

يسري الجندي.. المسافر الأخير فى قطار كبار الكتاب

النيابة تأمر بضبط وإحضار دجال فى واقعة «سيدة المقابر» بحلوان

طارق النبراوى يتفوق على هانى ضاحى فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل