العمى الليلي.. أعراضه وأسبابه وكيفية الوقاية منه

يعتبر العمى الليلي من المشكلات التي قد تصيب العين خلال فترة التغيرات الموسمية، بالإضافة إلى أنه مرض يصاب به العاملين بالنوبات الليلية، على الرغم من أنها قد تبدو وكأنها مشكلة في الرؤية في الليل ، إلا أن العمى الليلي أو كما يعرف بـ"النيكتالوبيا" ليس فقط مشكلة في الليل ويمكن أن يؤثر على البصر حتى أثناء النهار.

أوضح الأطباء، أن العمى الليلي، هو حالة تعني أن عينيك غير قادرة على التكيف مع ظروف الإضاءة المنخفضة، حيث يحدث العمى الليلي عادة نتيجة مشاكل في الخلايا العصوية، وفقًا لما ذكره موقع " hindustantimes".

يوضح الدكتور توشار جروفر، المدير الطبي لمركز الرؤية للعيون في مستشفى نيودلهي، أن العمى الليلي يمكن أن يؤثر على البصر حتى أثناء النهار، فعندما يكون المرء في مكان داخلي ضعيف الإضاءة يواجه هذه المشكلة في العين، حيث ينطوي العمى الليلي على تعديل ضعيف للعين في الانتقال من محيط مضاء جيدًا إلى مكان مضاء بشكل غير جيد.

وأشار جروفر، أنه عادةً ما ينتقل الضوء عبر القرنية والحجرة الأمامية للعين والعدسة قبل أن يصطدم بشبكية العين، فعندما يدخل الأشخاص المصابون بالعمى الليلي إلى منطقة منخفضة الإضاءة، فإن الخلايا العصوية في شبكية العين (التي تعمل كمستقبلات ضوئية ومسئولة عن تحويل أشعة الضوء إلى إشارات كهربائية.

الأعراض الأكثر شيوعًا للعمى الليلي:

أكد الأطباء، أن أعراض العمى الليلي تشمل عدم القدرة على الرؤية بوضوح في الظلام، بالإضافة إلى أخذ وقت طويل بشكل غير عادي للرؤية بوضوح بعد الانتقال من منطقة مضاءة إلى منطقة أقل إضاءة.

أضاف الأطباء، أن مواجهة صعوبة في التعرف على الوجوه في الضوء الخافت من أعراض العمى الليلي، فضلًا عن الرؤية الغائمة، ومشاكل في رؤية الأشياء البعيدة والصداع المصاحب بآلام في العين.

ويمكن أن يُعزى العمى الليلي إلى مجموعة واسعة من حالات العين مثل قصر النظر وإعتام عدسة العين ونقص فيتامين أ، بالإضافة إلى التهاب الشبكية الصباغي والسكري.

قدم الأطباء، بعض النصائح الوقائية التي يجب على المرء اتخاذها لتجنب خطر الإصابة بالعمى الليلي والتي تتمثل في تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الجزر والبروكلي والسبانخ والفراولة والحليب والبيض والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية مثل الماكريل والسلمون.

كما أن الحفاظ على ممارسة صحية ونظام اللياقة البدنية يساهم في الحفاظ على العين، بالإضافة إلى البحث عن الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وإدارتها.

يوصى الأطباء، بضرورة فحص العين بانتظام من قبل طبيب عيون، من أجل تجنب الإصابة والعمل على حل المشكلات بشكل أسرع.