«جيل الإسكندرية» يناقش استعدادات الاحتفال بعيد الأم

اجتمعت مساء اليوم الجمعة، الأمانة العامة، لحزب الجيل الديمقراطى بالإسكندرية، برئاسة عمر عوض مساعد رئيس الحزب وامين عام محافظة الإسكندرية، لمناقشة استعدادات الأمانة لاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات بجانب استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك بجانب استكمال الأنشطة الخدمية التى تم تدشينها خلال الفترة الماضية ومنها مساعدة المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة والمساعدات القانونية المجانية خاصة المتعلقة بالأسرة والزوجة.

جاء ذلك بحضور أيمن درويش الأمين المساعد لشؤون التنظيم ومصطفى غانم الأمين المساعد لشؤون العضوية وطارق قبارى الأمين المساعد للمحافظة وعدد من أمناء الدوائر ورؤساء اللجان بالأمانة العامة منهم محمد على امين العلاقات العامة ومحمد القبيصى رئيس قطاع العامرية وإسلام الحارونى أمين دائرة باب شرق ومحمد السيد أمين الشباب وفاروق النشار امين العمال وإيهاب توفيق رئيسة اللجنة القانونية وبدور خطاب أمين التواصل الجماهيري والدكتورة رحمة أحمد رئيسة اللجنة الاجتماعية وسوزى سعيد رئيسة اللجنة الفنية.

وأكد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل أن أمانة الإسكندرية، تستكمل عملية هيكلة جميع الأمانات واللجان بما يتناسب مع المرحلة المقبلة خاصة وان الحزب يمتلك مجموعة كبيرة من الكوادر الحزبية التى يتم انتقاء منها عدد من القيادات لتولى أهم المناصب بالأمانة.