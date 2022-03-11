الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وضع برنامج طموح للتعامل مع تغير المناخ.. حصاد «البيئة» في أسبوع

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

حصدت وزارة البيئة عدد من الأحداث والقضايا الهامة خلال الأسبوع الماضي، حيث أصدرت تقريرا حول أنشطة وجهود الوزارة، من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية في مختلف محافظات الجمهورية، وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية تم تنفيذ عدد من الأنشطة بمختلف محافظات الجمهورية.

ونرصد في الرابط التالي 12 مشروعًا نفذتها البيئة باستخدام تكنولوجيا البيوجاز.

https://www.dostor.org/3739664

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع «يانيك جليماريك Yannick Glemarec» المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لاستعراض نتائج زيارته لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27».

واستمعت وزيرة البيئة لأهم الموضوعات التي تناولها زيارة مدير صندوق المناخ الأخضر، ومنها مبادرة تعزيز مشاركات البنوك المصرية في تمويل مشروعات المناخ، ومباحثاته مع البنك المركزي وممثلي البنوك المصرية حول استراتيجية توفير التمويل للمشروعات الخضراء، من خلال بناء القدرات والدعم الفني لتنفيذ تلك المشروعات، لرسم خارطة طريق لدعم النظام التمويلي المصري في مجال مشروعات المناخ، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من صياغة هذه المبادرة قبل مؤتمر المناخ COP27 لتقديمها خلاله.

https://www.dostor.org/3739645

تواصلت فؤاد، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق الذى شب مساء اليوم بالزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال بأسوان، وقالت الوزيرة إنه تم تشكيل لجنة عاجلة من المحمية، حيث تم الدفع برجال الحماية المدنية وجارٍ أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق حتى الآن.

https://www.dostor.org/3738397

شاركت وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس فى المائدة المستديرة الافتراضية رفيعة المستوى لمناقشات المناخ بفرنسا، لمناقشة موضوعات المناخ المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

https://www.dostor.org/3737522

قال يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، إن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم ويركز على التحول فى ٤ قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع، إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.

https://www.dostor.org/3734432

البيئة وزارة وزارة البيئة اصدرت وزارة البيئة تقريرا أنشطة الدكتورة الدكتورة ياسمين المناخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

«طفرة كبرى».. أهالى بنى سويف: القرى «بقت زى المدينة» بفضل «حياة كريمة»

4 عقوبات نارية من مرتضى على لاعبى الزمالك بعد توديع أبطال إفريقيا

يسري الجندي.. المسافر الأخير فى قطار كبار الكتاب

النيابة تأمر بضبط وإحضار دجال فى واقعة «سيدة المقابر» بحلوان

طارق النبراوى يتفوق على هانى ضاحى فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل