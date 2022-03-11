وضع برنامج طموح للتعامل مع تغير المناخ.. حصاد «البيئة» في أسبوع

حصدت وزارة البيئة عدد من الأحداث والقضايا الهامة خلال الأسبوع الماضي، حيث أصدرت تقريرا حول أنشطة وجهود الوزارة، من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية في مختلف محافظات الجمهورية، وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه من خلال مؤسسة الطاقة الحيوية تم تنفيذ عدد من الأنشطة بمختلف محافظات الجمهورية.

ونرصد في الرابط التالي 12 مشروعًا نفذتها البيئة باستخدام تكنولوجيا البيوجاز.

https://www.dostor.org/3739664

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع «يانيك جليماريك Yannick Glemarec» المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لاستعراض نتائج زيارته لمصر في إطار تعزيز التعاون المشترك وتحضيرات استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27».

واستمعت وزيرة البيئة لأهم الموضوعات التي تناولها زيارة مدير صندوق المناخ الأخضر، ومنها مبادرة تعزيز مشاركات البنوك المصرية في تمويل مشروعات المناخ، ومباحثاته مع البنك المركزي وممثلي البنوك المصرية حول استراتيجية توفير التمويل للمشروعات الخضراء، من خلال بناء القدرات والدعم الفني لتنفيذ تلك المشروعات، لرسم خارطة طريق لدعم النظام التمويلي المصري في مجال مشروعات المناخ، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الانتهاء من صياغة هذه المبادرة قبل مؤتمر المناخ COP27 لتقديمها خلاله.

https://www.dostor.org/3739645

تواصلت فؤاد، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على الحريق الذى شب مساء اليوم بالزراعات الموجودة بمحمية سالوجا وغزال بأسوان، وقالت الوزيرة إنه تم تشكيل لجنة عاجلة من المحمية، حيث تم الدفع برجال الحماية المدنية وجارٍ أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق حتى الآن.

https://www.dostor.org/3738397

شاركت وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس فى المائدة المستديرة الافتراضية رفيعة المستوى لمناقشات المناخ بفرنسا، لمناقشة موضوعات المناخ المتعلقة بالتخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار، والطريق إلى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

https://www.dostor.org/3737522

قال يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، إن الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم ويركز على التحول فى ٤ قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع، إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.

https://www.dostor.org/3734432