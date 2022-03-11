الجمعة 11 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

صناعة الشيوخ تستكمل بحث تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الأسبوع المقبل.. محمد حلاوة: توجيهات الرئيس السيسي تحقق أهداف التنمية المستدامة

جريدة الدستور

قال النائب محمد حلاوة إن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، سوف تفعل الأسبوع المقبل طلب اللجنة العامة في شأن تعميق التصنيع المحلى لزيادة الصادرات المصرية ، في ضوء قرار إحالة الطلب من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى لجنة الصناعة والتجارة لدراسته وبحث رد الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.


وأكد النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة ، إن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة المصرية وزيادة الصادرات المصرية والقضاء على الاستيراد العشوائى ، وإحلال المنتجات المصرية بدلا من تلك الواردات العشوائية ، ينعكس إيجابا على معدلات نمو الناتج المحلى ونصيب الفرد وتوفير فرص العمل، ويحقق استراتيجية التنمية المستدامة التى أعلنتها الدولة المصرية 2030

وطالب النائب محمد حلاوة الحكومة بالعمل على توعية المواطنين بالامتناع عن شراء السلع الاستهلاكية والواردات العشوائية ، مشيرا إلى أن اهتمام الدولة المصرية بتوطين التكنولوجيا المتقدمة فى مختلف الصناعات وكذلك العمل على تحديث القطاعات الصناعية التقليدية وإطلاق المجال للمدن الصناعية المتخصصة وريادة الأعمال مع  الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يدعم بقوة استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية ويحمى الاقتصاد الوطنى ويحقق فى الوقت نفسه  حلم 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا


وأضاف النائب محمد حلاوة أن الصناعة المصرية وتعميقها أمر شديد الحيوية فى استراتيجية التنمية المستدامة ، باعتبارها قاطرة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة وتوفير فرص عمل جديدة وإطلاق الطاقات لريادة الأعمال وتحقيق القيمة المضافة للصناعات التقليدية من خلال عمليات إعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا الحديثة ، خاصة و أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة فى ظل الأزمات والصراعات التى تجتاح العالم حاليا

وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن قضية تعميق الصناعة المصرية قضية مصيرية تحمى الاقتصاد المصرى من التقلبات الدولية وتصب فى الخطط الموضوعة لزيادة الصادرات وتقليل نسبة الواردات وإحلال المكون الوطنى محل مدخلات الإنتاج المستوردة، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية فى هذا الظرف الاستثنائى ، تثبت أيضا قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها جائحة  فيروس كورونا المستجد منذ بداية 2020، فضلا عن اندلاع العديد من الصراعات الدولية التى تنعكس بتداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى والإقليمى ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى.

 

محمد حلاوة النائب محمد حلاوة تعميق الصناعة مجلس الشيوخ وزيرة الصناعة الاقتصاد المصرى الرئيس السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

الزمالك أول المودعين لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

4 عقوبات نارية من مرتضى على لاعبى الزمالك بعد توديع أبطال إفريقيا

بفارق 120 صوتًا.. عبدالسند يمامة رئيسًا لحزب الوفد

طارق النبراوى يتفوق على هانى ضاحى فى انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأسبوع المقبل.. وهذه درجات الحرارة

4 جمال و5 ملايين جنيه «دية» إنهاء خلاف بين عائلتين فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

عفاف السيد

المرأة المصرية «ست الستات» «2»

سارة شريف

دروس الحرب

ماجد حبته

جحيم الأسعار.. محاولة للتبريد

حسين دعسة

غزو بوتين لأوكرانيا.. نقلة نوعية على مقياس 11 سبتمبر.. ماذا بعد؟

د. محمد عفيفي

عبدالناصر وإفريقيا

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد

البحرية الإسرائيلية تطلق النار صوب صيادين في بحر رفح وإصابات بمواجهات بالخليل

وزير شؤون القدس يُحذر من تصاعد المشاريع الاستيطانية والتهويدية